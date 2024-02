Emessi tre fogli di via e cinque ’ammonizioni’

Dalla questura informano che i serivizi di pattugliamento del centro storico "nell’attività di contrasto al degrado continua incessantemente".

In una nota la questura annuncia che negli ultimi controlli sono state identificate 195 persone e controllate 9 esercizi pubblici. Il questore ha

adottato 5 "avvisi orali", ossia "misure di prevenzione inflitte nei confronti di persone

ritenute socialmente pericolose". Emessi anche 2 fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno in città per 3 anni. "È in corso di valutazione la posizione di alcuni esercizi pubblici per la sospensione della licenza".