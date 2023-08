Enzo Lattuca apre la ’Pescaccia’

Inizia stasera la Festa dell’Unità della Pescaccia, che proseguirà fino al 30 agosto. Stasera per la parte politica interviene Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena. Alle 21 il tributo ai Nomadi degli Aironi Bianchi. L’iniziativa si svolge nel parcheggio di via Sintella (a Villagrappa) ogni sera, dalle 19, stand gastronomico con cucina romagnola, aperto anche domenica a pranzo con specialità paella. Non mancano pesca e lotteria e poi musica e politica protagoniste.