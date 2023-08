Escursione in bici domenica mattina fino a Cesenatico

Domenica 6 agosto la Fiab Federazione Italiana ambiente e Bicicletta di Forlì organizza un’escursione su due ruote con partenza alle ore 7.10 dal parcheggio dello stadio in viale Roma alla volta di Cesenatico. L’intinerario è di circa 80 chilometri. All’arrivo intorno alle 9.30 si potrà assistere alla sfilata storica dei garibaldini lungo il porto canale; a seguire è possibile imbarcarsi su una delle motonavi per il lancio della corona a ricordo del condottiero italiano. Al termine passeggiata con pranzo libero, rientro previsto per le 20 a Forlì. Vista la lunghezza del percorso l’escursione richiede un buon allenamento inoltre si consiglia una scorta d’acqua e cappellino per il sole. Richiesta la conferma al 328.1418267