Escursione teatrale immersi nella natura

Il Teatro Zigoia ha confermato l’escursione teatrale a Ridracoli dal 9 all’11 giugno. "In questo momento c’è bisogno di coesione, confronto e conforto, di tornare in contatto con una natura che sa essere distruttiva ma anche ospitale e accogliente, se ascoltata e rispettata. Ci ritroviamo per tre giorni immersi nella natura" ([email protected]).

Sono ancora aperte le iscrizioni per la ‘Notte dei canti in cerchio’ evento di Monti Orfici che si terrà nella Valle di Pietrapazza il 29-30 luglio ([email protected]).