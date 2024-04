Falegname che si occupi di lavorazione e montaggio

Falegnameria localizzata a Forlì cerca un/a operaio/a addetto/a alla falegnameria che si occupi di lavorazione del legno, aiuto carico/scarico, aiuto montaggio e lavorazioni varie come scartavetratura, stuccatura, eccetera. Per il candidato o la candidata non è richiesta una particolare esperienza nel settore, ma è richiesta predisposizione a lavori manuali. Si offre una tipologia di contratto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 5 aprile, cliccando sul pulsante "Invia candidatura" e seguire le istruzioni riportate.