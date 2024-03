Fallimento Barcia. Bancarotta: tre a processo

Ieri prima udienza davanti al Gup Ilaria Rosati per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta contro gli amministratori di 3 società della famiglia Barcia, nota nel campo della ristorazione aziendale. Le tre società sono fallite nel 2015. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Lisa Maltoni e Gianluigi Biondi. Agli imputati la procura contesta di avere "occultato documenti contabili", di avere "aggravato il dissesto finanziario con trasferimenti di denaro ad altre società della famiglia per oltre 2milioni di euro, e di non avere adempiuto a versamenti tributari per 3milioni e 4mila euro". I tre imputati erano stati processati per reati fiscali prima del fallimento delle società ed erano stati assolti. L’udienza è stata quindi rinviata al 17 luglio.