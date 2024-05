Famiglie in sciopero contro la preside: "Da Villafranca a Roncadello, assenze al 95%"

Quasi tutti assenti. È stata massiccia l’adesione allo sciopero organizzato dai genitori degli studenti dell’Istituto comprensivo numero 9 che, nella giornata di ieri, hanno deciso di non mandare i loro figli alle scuole di Villafranca e Roncadello: l’adesione stimata dagli organizzatori è del 95%. Una protesta drastica che arriva a pochi giorni di distanza da un’altra azione: venerdì scorso le famiglie avevano affisso davanti alle scuole che compongono il comprensivo (due scuole dell’infanzia, due elementari e una media) degli striscioni con slogan che inneggiavano l’importanza di tornare alla serenità perduta.

Il problema riguarda il "difficile rapporto con la dirigente", queste le parole usate dai sindacati che si occupano dei rapporti tra i docenti e la preside Sonia Mastroleo fin dall’inizio dell’anno scolastico. Problematiche che non si sono mai risolte, ma, al contrario, si sono inasprite sempre di più: basti pensare che martedì scorso, al termine di un consiglio di istituto, due pattuglie della polizia erano intervenute all’esterno della scuola media ‘Fiorini’, a Villafranca, dove un presidio di genitori attendeva la dirigente nel tentativo di cercare un confronto che, secondo loro, era "stato ripetutamente negato". Una pattuglia era stata chiamata dalla dirigente stessa, impaurita dalla presenza dei genitori, mentre l’altra, in risposta, era stata avvertita da questi ultimi.

Sonia Mastroleo è arrivata in città lo scorso settembre da Garlasco (provincia di Pavia) e anche nella città lombarda aveva riscontrato difficoltà nel rapporto con gli insegnanti: in quel caso ben 33 di loro avevano rassegnato le dimissioni. "Le cose non vanno bene da tanti mesi ormai – precisano i genitori che, nella mattinata di ieri, hanno organizzato dei presìdi di fronte alle di Roncadello e Villafranca –, anche se noi ce ne siamo accorti un po’ alla volta, dato che le insegnanti, con grande professionalità, hanno sempre evitato di farci pesare i loro problemi. Pian piano, però, abbiamo capito che questa situazione cominciava a gravare anche sulla serenità dei nostri figli e non è giusto, così come non è giusto che delle docenti meravigliose che seguono i nostri bambini da tanti anni siano messe alla prova in questo modo. Sottolineiamo che non ce l’abbiamo con la dirigente, ma con il suo metodo".

Da venerdì scorso gli striscioni sono stati rimossi solo mercoledì. Ieri, però, in via XIII Novembre di fronte alle scuole di Villafranca ne erano comparsi dei nuovi. Tra gli slogan uno in particolare recita: "Non sono i bambini a dover chiedere scusa". Secondo i genitori la dirigente sarebbe entrata in una classe, dove poi i bambini si sarebbero scusati con lei per gli striscioni affissi all’esterno delle scuole. La foto di uno di questi bigliettini è stata poi condivisa sul sito dell’istituto scolastico, nella pagina dedicata ai lavoretti eseguiti in occasione della festa della mamma.

Alle elementari di Roncadello, alle 8.20 di ieri (la campanella suona alle 8.15) erano entrati 15 bambini su 206 iscritti, mentre alle elementari di Villafranca le presenze erano appena 3 su 93; una trentina i ragazzi entrati alle medie e 5 alla materna. Non hanno voluto far perdere ai loro piccoli la gita in programma, i genitori della materna di San Martino, ma hanno comunque espresso la loro adesione ideale alla manifestazione. Contattata, la dirigente Mastroleo ha scelto di non lasciare alcuna dichiarazione.