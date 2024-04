FdI e Forza Italia firmano le proposte Ugl: "Meno burocrazia e tasse sul lavoro"

Il sindacato Ugl Romagna ha incontrato, in due distinti appuntamenti, i rappresentanti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia in vista delle prossime elezioni amministrative di Forlì per presentare loro un documento di proposte che sintetizzano alcune tematiche chiave: lavoro, appalti, prodotti locali ed economia di distretto, infrastrutture, legalità, ambiente e turismo.

"Sono segmenti socio-economici del nostro territorio che, nell’ottica di un potenziamento, ci servono per immaginare insieme il futuro della nostra comunità", spiega il segretario territoriale di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, che ha incontrato venerdì scorso Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI. Martedì, invece, Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Giuseppe Petetta, assessore comunale, e Joseph Catalano, segretario comunale.

"Chiediamo che nella nuova consiliatura sia recepita la disposizione finale del Patto per il lavoro e per il clima della regione Emilia-Romagna insediando una ‘cabina di regia sul lavoro’ anche a Forlì – afferma Lo Giudice –, che si completi la semplificazione burocratica e si riduca ulteriormente la pressione fiscale su imprese e contribuenti", oltre a varie proposte sui prodotti locali, fondi per imprese, potenziamento di infrastrutture, adozione di un Piano Casa, distretto del riciclo e del riuso.

Alice Buonguerrieri ha sottoscritto il documento: "Condividiamo lo spirito delle richieste contenute nel documento dell’Ugl e ci impegniamo a realizzarle, compatibilmente con le risorse disponibili". Per Forza Italia ha sottoscritto il documento Rosaria Tassinari, mentre Petetta ha spiegato che "sono proposte condivisibili che, valutate le disponibilità, si potranno ‘mettere a terra’ nei prossimi cinque anni".