FdI schiera Cavedagna: "In Europa per la Romagna"

Stefano Cavedagna, 34enne originario di Faenza da tempo trapiantato in Emilia, è il candidato di Fratelli d’Italia alle Europee in regione. A sostenerlo il direttivo provinciale del partito, ma non solo: "Tutta l’Emilia-Romagna ha trovato convergenza sul suo nome e quindi sarà sostenuto da ognuna delle 9 province – dichiara la deputata Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di FdI –. Il suo nome è stato indicato da Giorgia Meloni. Anche se è giovane ha una lunga esperienza politica alle spalle. A 19 anni è entrato in consiglio comunale a San Lazzaro, diventando poi capogruppo. Assunto nel gruppo regionale del partito, è stato anche portavoce nazionale del movimento dei giovani di Fratelli d’Italia. Conseguito il dottorato di giurisprudenza, attualmente è capogruppo in consiglio comunale a Bologna. È imprenditore e porta avanti l’azienda di famiglia. In pratica è il miglior candidato che potevamo esprimere. Nelle nostre liste non troverete vip, ma giovani preparati in grado di sostenere le ragioni dell’Italia in Europa. Questa è la prima volta che la regione esprime una candidatura unitaria di destra e che abbiamo la concreta possibilità di avere un europarlamentare di destra romagnolo. Chi intende votare per il centrodestra – conclude Buonguerrieri – sappia che può concentrare il voto su Cavedagna".

"Finalmente avremo la Romagna in Europa – afferma a sua volta Luca Bartolini, coordinatore del Forlivese nel direttivo –. Andremo a completare una rappresentanza che ci vedrà vincenti anche in Regione ora che Schettino ha abbandonato la nave"; il riferimento è al presidente della Regione Stefano Bonaccini, che candidandosi alle Europee si dovrà dimettere.

"A giugno vinceremo a Forlì, confermando sindaco Gian Luca Zattini – dichiara invece Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI –. Con Cavedagna in Europa e Buonguerrieri in parlamento avremo quindi una perfetta filiera della rappresentanza". Infine interviene il candidato: "Sono molto onorato di essere qui – afferma Cavedagna –, non solo perché sono originario della Romagna. Questo territorio ha bisogno di alzare la testa, essere tutelato e difeso. Voglio rappresentare le sue istanze rispetto a cui l’Europa è baricentrica. Vogliamo difenderla dalle follie ecologiste europee, come i ’cappotti’ termici nelle case che non possiamo permetterci, così come portare in Europa la nostra grande presenza balneare e la nostra produzione industriale".

L’invito di Buonguerrieri è a "indicare il nome di Cavedagna dopo aver votato per Fratelli d’Italia", perché "tutta la Romagna vota Cavedagna".

Matteo Bondi