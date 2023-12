Ferretti lancia i corsi di autodifesa: "Aumentiamo sicurezza e fiducia"

Un corso dedicato alle dipendenti per difendersi da episodi di violenza. È questa l’ultima iniziativa di Ferretti Group, colosso della nautica fondato a Forlì, dove ha ancora la sede principale: Ferretti, leader nel settore degli yacht di lusso, vuole "impegnarsi in maniera attiva nel contrastare la violenza di genere, visto il recente drammatico susseguirsi di eventi che mettono a rischio la sicurezza personale delle donne", come spiega in una nota.

Dagli sconvolgenti casi di cronaca, come quello di Giulia Cecchettin, è nata dunque la decisione di "prendere parte attiva al cambiamento". Come? Appunto, "concentrandosi sull’ autodifesa quale abilità sempre più cruciale, in grado non solo di aumentare la sicurezza personale ma anche di promuovere un senso di fiducia ed empowerment". Insomma, donne più autonome e consapevoli.

L’iniziativa non si è ancora svolta a Forlì: è partita prima, qualche settimana fa, a Riva di Sarnico (in provincia di Bergamo, sul lago di Iseo), ma, promette Ferretti, "nel corso dei primi mesi del 2024 coinvolgerà le altre sedi del gruppo", tra le quali ovviamente Forlì. Gli insegnanti dei corsi sono professionisti della difesa personale della società Kma s.r.l, "con all’attivo anni di esperienza nell’insegnamento di tecniche efficaci di autodifesa", spiega l’azienda (nella foto, un gruppo di dipendenti con gli istruttori).