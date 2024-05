"Fibra ottica ultraveloce, ecco la connessione attesa da anni"

È arrivata a Santa Sofia la fibra ottica ultraveloce di Open Fiber. La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia per la copertura delle ‘aree bianche’ in regione, ha consegnato a cittadini e imprese una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione. Nel comune di S. Sofia sono oltre 2.890 le unità immobiliari connesse attraverso un’infrastruttura che si sviluppa per circa 66 chilometri. "Una connessione attesa da anni e che dà una risposta ad un tema strategico – precisa l’amministrazione comunale – quello delle infrastrutture digitali, di cui non si può fare a meno in nessun ambito: nel lavoro, nello studio, nei servizi pubblici e nel tempo libero. A partire dal 2015, a Santa Sofia, si è esteso il servizio di collegamento veloce con Eolo e dopo 10 anni, per step si è passati dall’assenza di rete veloce a una rete ultra veloce su quasi tutto il territorio, con copertura a banda ultra larga via cavo e tramite connessione via onde radio. Ora l’obiettivo è quello di arrivare a coprire le poche aree rimaste scoperte, perché non si possono avere aree di serie A e aree di serie B".

L’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica ed è gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. "I cittadini interessati non devono far altro che verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito – precisa la nota – e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame".