Filosofia, al via le iscrizioni alla scuola Praxis

Dal 18 al 20 luglio prende il via l’undicesima edizione della scuola di filosofia diretta da Rocco Ronchi, organizzata da Masque Teatro con il patrocinio del Comune di Forlì. Quest’anno il fil rouge dei corsi è ‘Organo, organismo, organologia: verso un novum organum?’. La parola greca ’organon’ ha più significati: identifica sia parti del corpo umano sia componenti di una macchina. Oggi i confini tra l’uno e l’altro si fanno sempre più sfumati o addirittura cancellati. Partendo dai testi di Aristotele e Francesco Bacone il corso metterà a confronto i metodi, deduttivo ed empirico, proposti dai due autori e raccoglierà la sfida che il presente lancia al pensiero speculativo.

Le lezioni, riservate agli iscritti, si svolgeranno al mattino nei locali rinnovati dell’ex asilo Santarelli, mentre gli interventi del pomeriggio sono aperti a tutti e a ingresso gratuito.

Si parte giovedì 18 alle 10 con ‘Novum organum: mind object identity’ con Riccardo Manzotti. Nel pomeriggio Rocco Ronchi terrà una lectio dal titolo ‘Novum organum: potenza persona intuizione’; a seguire Federico Leoni con ‘Organologia e tecnologia, una questione di velocità’. In serata, al teatro Félix Guattari (via Orto del fuoco 3), in collaborazione con Crisalide Forlì Festival, vanno in scena, alle 20.30, ‘Deriva’ della compagnia Dewey Dell e alle 21, Masque teatro con ‘Luce’. Si continua il 19 luglio alle 10.30 con Massimo Filippi e la sua lezione ‘Per un corpo senza organi – antispecismo e divenire animale’. Nel pomeriggio, dalle ore 15, si aprono le porte del seminario ‘Tendere, estendere, intendere: l’organologia in tre atti’ condotto da Alessandra Campo, Emanuele Clarizio, Daniele Poccia. La giornata termina, alle 21.30, con la proiezione del film ‘Povere creature’ all’arena Eliseo; a seguire dibattito.

La scuola termina sabato 20 con una lezione mattutina di Giovanni Matteucci, ‘Alcuni motivi per una naturalizzazione dell’estetico: organizzazione operativa e qualità aspettuale dell’organismo’, e si conclude con un incontro pomeridiano di Paolo Vignola ‘Organologia. Una proposta per la filosofia contemporanea’.

La quota di iscrizione alla scuola è di 30 euro. Le richieste di adesione devono pervenire entro il 30 giugno all’indirizzo: info@praxis-scuoladifilosofia.eu. Alla domanda i candidati dovranno allegare una breve auto-presentazione. L’ingresso agli eventi è gratuito per gli iscritti alla scuola. Per informazioni: 393.9707741, http://www.praxis-scuoladifilosofia.eu/.

Valentina Paiano