Fmi, il bilancio del 2023. Dalla mobilità all’energia

Il 2023, per Forlì Multiservizi Integrati-Fmi è stato un anno caratterizzato da un’intensa attività concentrata su più fronti. Nel settore della mobilità, la società ha fornito supporto tecnico all’amministrazione comunale forlivese per la realizzazione della Bicipolitana. Il progetto prevede una rete di percorsi ciclabili, segnalati con colori diversi, suddivisa in 15 linee che percorrono Forlì per un totale di 140 chilometri.

Sempre a tema mobilità sostenibile, è attivo, 24 ore su 24, il servizio di noleggio biciclette in dieci postazioni sparse per la città; Fmi ha il compito di svolgere la manutenzione dei mezzi. Per il 2023 sono stati 8.435 i prelievi, in crescita, di quasi il 25%, rispetto all’anno precedente. Alle postazioni già in essere, completamente rinnovate nei mesi scorsi, si sono aggiunti due ‘Bike sharing point’ in prossimità dei parcheggi di via Lombardini e viale Manzoni.

Rimanendo in tema due ruote, a Fmi è anche affidato il progetto ‘Bike to work’ promosso dal Comune di Forlì, prorogato fino al 30 giugno 2024. L’iniziativa prevede un contributo sotto forma di rimborso per coloro che scelgono di usare la bicicletta per recarsi al lavoro. E restando alle due ruote a pedali, per il futuro è prevista la progettazione della ciclovia del Bidente, a collegare Forlì e Santa Sofia con la collaborazione di sette Comuni. La società si occupa anche della gestione degli stalli blu in città e ha lavorato per la creazione di quelli rosa, riservati a donne incinte e neogenitori. In fatto di mobilità, l’impegno di Fmi è profuso anche nel trasporto scolastico per quei plessi del forese che non riescono ad essere serviti dal servizio pubblico. Si tratta di circa 940 studenti: 400 a Forlì e 540 divisi tra gli altri comuni. La società gestisce 1.206 ‘paline’ con gli orari delle corse e 287 pensiline, di cui 242 abilitate all’utilizzo per persone con disabilità.

Oltre al versante della mobilità, Fmi è impegnata in quello dell’energia: infatti, è partner dei nove Comuni del Forlivese che si sono aggiudicati un totale di 540mila euro di contributi regionali per l’avvio di comunità energetiche rinnovabili. Dopo aver realizzato, qualche anno fa, interventi di efficientamento energetico in tre istituti di Forlì continua il controllo a distanza della temperatura interna delle aule e della centrale termica. La competenza di Fmi in questo ambito è valsa alla società l’invito a intervenire, assieme al Comune di Forlì, a Cop28 a Dubai, il vertice mondiale per il clima.

Per quanto riguarda la videosorveglianza, l’ente ha la gestione delle telecamere a Forlì che sono via via aumentate negli ultimi quattro anni. Sono stati eseguiti, inoltre, 638 sopralluoghi per la verifica dell’idoneità alloggiativa nei Comuni del comprensorio forlivese.

"Abbiamo dato – spiega in una nota Vincenzo Bongiorno, amministratore unico dell’ente - il nostro contributo anche post alluvione. Siamo stati impegnati a coordinare i volontari e abbiamo subito attrezzato il Palazzo di vetro dove era stato allestito il primo centro di accoglienza per gli sfollati. Vogliamo continuare a impegnarci a offrire servizi di qualità ai cittadini".