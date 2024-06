Fondazione Garzanti. Agli studenti 150mila euro

Bilancio positivo per 150mila euro per la Fondazione Livio e Maria Garzanti, la realtà ideata nel 1952 da Aldo Garzanti per ospitare artisti e letterati a Forlì. Queste risorse saranno destinate a un fondo borse di studio per sostenere le attività di ricerca degli studenti universitari di Forlì o coloro che verranno a studiare in città e in Romagna. I criteri del bando di assegnazione saranno definiti nei prossimi mesi, insieme all’Università di Bologna. Inoltre la Fondazione col nuovo statuto amplia il proprio consiglio, includendo tra i suoi sette membri uno nominato dalla Fondazione ‘Garzanti Ravasi’ di Milano per ristabilire il legame originario che lega le due istituzioni volute dalla famiglia Garzanti.

Nel 1952 Aldo Garzanti pensa ad una fondazione destinata ad ospitare artisti e letterati, con sede nella natia Forlì, dedicandola ai genitori Livio e Maria. Il 12 ottobre 1957 viene inaugurato il complesso architettonico di corso della Repubblica, progettato dallo studio milanese Giò Ponti-Fornaroli-Rosselli. In seguito l’attività è stata seguita da Livio Garzanti, figlio di Aldo.

Oggi Eduardo Garzanti, figlio di Livio, docente presso l’Università di Milano-Bicocca, entra a far parte nel nuovo consiglio in rappresentanza della famiglia e della Fondazione Ravasi Garzanti, impegnata a migliorare le condizioni di vita degli anziani più fragili e soli nella provincia milanese.

Gianni Bonali