Forlì, caccia ai playoff col Mezzolara: "La vittoria per provarci ancora"

Destini incrociati, quelli di Forlì e Mezzolara, di fronte oggi (ore 15) al ‘Morgagni’ in una sfida thrilling che sa tanto di ultima spiaggia per entrambe. I biancorossi sono a caccia di una vittoria per riprendere la diligenza playoff e con le orecchie, all’uopo, sintonizzate su Prato, dove sarà di scena il Victor San Marino (quinto a +2 sul Galletto); i biancazzurri bolognesi, ultimi col Certaldo a quota 21 ma in realtà terz’ultimi per l’esclusione della Pistoiese e gli scontri diretti coi toscani (a -4 dal Borgo San Donnino), non hanno alternative alla scorribanda da 3 punti per restare in vita.

"È una partita fondamentale, ne siamo consapevoli, per rimanere in corsa per i playoff. Certo, qualora non dovessimo raggiungerli sarebbe una delusione, ma avremmo anche delle attenuanti: si vedano i 6 punti persi a causa dell’estromissione della Pistoiese dal campionato. Al di là di questo, la squadra merita di centrare l’obiettivo", scandisce Mauro Antonioli. Che aggiunge: "In campo dovremo mantenere i nervi saldi e giocare con tranquillità, senza farci attanagliare dall’ansia, consci di affrontare un Mezzolara bisognoso di punti per acciuffare i playout e che non ci regalerà nulla". Sì, perché i bolognesi, rantolanti appunto sul fondo della classifica, hanno mestamente imboccato il ‘viale dei cipressi’ e non solo devono necessariamente vincere per continuare a sperare in una miracolosa salvezza, ma anche confidare che il Ravenna non faccia harakiri a Fidenza; in tal caso, pure espugnare il ‘Morgagni’ sarebbe vano.

"Teoricamente il Mezzolara dovrebbe venire qui per fare la partita – asserisce Antonioli –, giacchè il pareggio a loro non basta, ma ci sta anche che possano optare per un atteggiamento più prudente, sfruttando le ripartenze. Noi però siamo pronti per tutte le evenienze. Certo, dovremo essere bravi a capitalizzare gli episodi, perché in serie D è questa capacità che fa la differenza".

Quanto al ricorso in appello sul caso-Cecotti, che sarà discusso domani e che è stato presentato in seguito alla bocciatura in primo grado in cui il giudice sportivo aveva, tra le righe, suggerito al Forlì Calcio di non spingersi oltre, atteso "il consolidato orientamento della Corte d’Appello sportiva in tema di squalifiche da scontare", mister Antonioli dribbla elegantemente: "Preferisco non pensarci, perché purtroppo non possiamo incidere sulle questioni extracalcistiche. Meglio concentrarsi sul campo. Sappiamo che dobbiamo fare punti per approfittare di eventuali rallentamenti di chi ci precede. Sarebbe frustrante, infatti, non ottenere risultati nel momento in cui le altre dovessero fermarsi. Chiaramente qualora ci venissero riconosciuti dei punti, dato che finora ci sono solo stati tolti, saremmo ben lieti di prenderceli. A me però piace fare risultato sul campo, non attraverso le carte bollate".

Capitolo formazione: il trainer biancorosso non avrà a disposizione Drudi, bloccato da un risentimento muscolare, che sarà rimpiazzato da Maggioli. Out anche Bonandi e Ballardini. Abili e arruolati tutti gli altri. Dirigerà l’incontro Domenico Petraglione della sezione di Termoli (assistenti Rosati e Cagiola).

Il probabile 11 (4-3-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Maggioli, Rossi; Pecci, Gaiola, Greselin; Mosole, Babbi, Merlonghi.