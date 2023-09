Forlì è ancora capitale del respiro Un weekend di salute e musica

E’ stata presentata al Fantini Club di Cervia la quinta edizione di ’Sharing Breath’ - Forlì Capitale Italiana del Respiro 2023, promossa dall’Associazione Morgagni Malattie Polmonari (Ammp) e dal Comune di Forlì, in collaborazione con Unione Trapiantati Padova, Lega Italiana Fibrosi Cistica, CSAIn Forlì-Cesena e HAL 9000.

Si inizia venerdì 8 settembre alle 10 con la Giornata del Respiro in collaborazione con l’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. La giornata si svolgerà presso la Sala Congressi del padiglione Valsalva. Il programma scientifico prevede interventi di medici da tutta Italia e testimonianze di pazienti e presidenti delle associazioni, per affrontare i temi della ricerca, della prevenzione e del trattamento delle malattie rare e del trapianto. I responsabili scientifici dell’evento sono il prof Venerino Poletti (direttore dell’UO di Pneumologia Ospedale Morgagni-Pierantoni Ausl Romagna) e Matteo Buccioli (presidente Ammp e responsabile Gestione Operativa Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli). Si prosegue alle 19.30 con la Cena del Respiro, la charity dinner che avrà luogo nella cornice di piazza Saffi a Forlì, a fianco del palco che farà da scenario al grande spettacolo che si terrà la sera successiva. Partecipando alla cena di raccolta fondi i sostenitori del progetto potranno contribuire a supportare le famiglie alluvionate del nostro territorio.

Sabato 9 settembre, dalle 10 in piazza Saffi, sarà la volta di Sport e Respiro. Insieme ai testimonial di numerose discipline sportive, saranno presenti tanti punti informativi dove sarà possibile effettuare test gratuiti del cammino e di spirometria. Da mattina a sera saranno organizzate esibizioni e tornei di calciobalilla, freccette, calcio a 5, basket, baskin, basket in carrozzina, tennis da tavolo, volley e sitting volley. Tante discipline insieme per raccontare l’importanza dello sport e testimoniare come lo sport sia da sempre sinonimo di condivisione.

La giornata di sabato proseguirà sul palco di Piazza Saffi a Forlì la No(t)te di Respiri 2023, lo spettacolo di musica e parole, come sempre sapientemente condotto da Cristiano Colinelli. Come nelle edizioni passate, nel corso della serata il maestro Marco Sabiu darà vita a #BreatheTogether, un minuto di respiro consapevole di cui è ideatore, un momento dedicato ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio. Marco Sabiu accompagnerà inoltre la splendida voce di Gabriele Graziani nell’esecuzione di alcuni brani dal loro nuovo progetto ’Battisti, l’altro’, celebrativo degli 80 anni del grande Lucio Battisti.

Ilaria Bedeschi