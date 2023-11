’Forlì suona’: le scuole di musica al Naima

Torna domani, al Naima Club (via Somalia, 2), l’evento di fine anno che tutti gli allievi, musicisti e cantanti delle scuole che fanno parte della rete ‘Forlì Suona’, quali Cosascuola Music Academy, Accademia InArte, Messaggio musicale Federico Mariotti, Filarmonica Carpena Magliano, stavano aspettando.

Si tratta de ‘La scuola del palco’, evento musicale aperto a tutti che ha l’obiettivo di incontrarsi e aiutarsi a vicenda per sviluppare un progetto musicale o scambiarsi date e progettare eventi; all’iniziativa sono ammessi gli allievi delle scuole di musica, i musicisti amatoriali o professionisti e gli organizzatori in cerca di nuove promesse.

La giornata si compone di quattro momenti dedicati agli appassionati di musica, dalle 16 alle 20, si terrà la masterclass del maestro Umberto Scida che guiderà i partecipanti alla scoperta ‘dell’impatto scenico ed emozionale di un musicista sul palco’ per migliorare la performance dal vivo. Si prosegue nella prima serata, dalle 20 alle 21, con il ‘Borsino del musicista’ dove chiunque potrà salire sul palco e offrire la sua arte ai presenti in sala; dalle 21 alle 23.30, il ‘Concerto per tutti i gruppi’ che hanno aderito all’iniziativa con un team di tecnici audio-luci a disposizione degli artisti. L’intera serata verrà animata da video interviste alle band e agli artisti solisti che saranno trasmesse da Radio Flyweb. Al termine di ogni esibizione il maestro Scida darà ai gruppi alcuni consigli su come migliorare l’impatto scenico e comunicativo col pubblico. Durante l’evento si potrà cenare grazie alla partecipazione di ‘Teste farcite’ che prepareranno croissant dolci e salati al bar del Naima. "Stiamo cercando – sottolinea Luca Medri, direttore di Cosascuola Music Academy – di dare il nostro contributo alle nuove generazioni, che possano finalmente tornare a frequentare i locali dove si fa musica originale e di qualità".

Il costo per partecipare a tutti gli eventi è di 15 euro, ed è necessaria la prenotazione attraverso la compilazione del form al link: https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdwr3wpjeQr5ekx8Bs5_52_Z5HryIsbVyXH8HdJAj_usmc92Aviewform; per essere presenti in veste di pubblico è gradita una donazione a partire da 5 euro per coprire le spese organizzative.

Valentina Paiano