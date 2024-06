Forlimpopoli, Garavini ok. Sindaca promossa dai cittadini con 60 e lode: "Grazie alla mia squadra"

Quello che doveva essere un referendum contro la sindaca Milena Garavini è diventato invece un plebiscito a favore della stessa. Che si conferma così prima cittadina di Forlimpopoli con il 60,31% delle preferenze.

Le intenzioni della lista che sosteneva il candidato sindaco Raffaele Montalti, ‘La nostra città’ erano chiare; si era formata una coalizione variamente assortita che sosteneva quanto avesse governato male l’amministrazione a traino Pd in questi ultimi cinque anni; al suo interno vi erano delusi, ex candidati di varia provenienza politica e tanti civici.

Il 60,31% delle preferenze dà però ragione alla Garavini, che ha saputo raccogliere attorno a sé oltre agli alleati storici, come i socialisti, anche la lista ‘Forlimpopoli, la città che vorrei’ che negli ultimi dieci anni era stata all’opposizione, a sinistra del Pd, oltre ad alcuni delusi del centrodestra.

In consiglio comunale entrano così undici componenti della lista ‘Forlimpopoli Futura’ capitanati da mister preferenze, Enrico Monti, che per la terza volta consecutiva si conferma il più votato, con 496 persone che lo hanno indicato in scheda.

Già presidente del consiglio e precedentemente capogruppo di maggioranza, lo stesso Monti era stato molto critico nei confronti della sindaca in una discussione interna al Partito Democratico, che aveva visto comunque convogliare il partito sul nome di Garavini, coadiuvata da una presenza forte dello stesso Monti che, a questo punto, è accreditato come vicesindaco della città.

"Sono molto contenta del risultato anche più ampio delle previsioni – dichiara la sindaca rieletta –. Risultato che premia l’amministrazione di questi anni, e per questo voglio fare un sentito ringraziamento alla giunta e al consiglio che mi hanno sostenuta nella passata amministrazione. Un grandissimo ringraziamento anche alla nuova squadra dei candidati consiglieri che si sono spesi veramente tanto in questa campagna elettorale. Ora festeggiamo e poi saremo subito al lavoro per il bene di Forlimpopoli".

Promette battaglia in consiglio comunale lo sconfitto, Raffaele Montalti: "Il nostro progetto di lista civica non ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato – dichiara in una nota stampa –. Il risultato delle urne rappresenta l’inizio di un nuovo percorso; abbiamo comunque ottenuto un’importante presenza in consiglio comunale. Rappresenteremo un’opposizione competente, seria e responsabile, nell’esclusivo interesse della nostra città e di tutti gli elettori che ci hanno dato il loro consenso e la loro fiducia".

In consiglio comunale, per la maggioranza entrano anche Sabrina Olivucci, Carlotta Artusi, Alessia Nuti, Ruggero Gualtieri, Aride Poletti, Michela Venturi, Michele Innocente, Beatrice Zattini, Massimiliano Fantini, Angelo Evangelisti.

Con Montalti all’opposizione saranno Mirna Tampieri, Enrico Zambianchi, Angela Righini e Gian Luca Zanoni. A Forlimpopoli ha votato il 60,70% degli aventi diritto, in calo rispetto al 66,22% del 2019. Milena Garavini ha ottenuto 3.636 voti, Raffaele Montalti 3.969 voti.

Matteo Bondi