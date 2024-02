Forlimpopoli, la grande arte vista da Pixel

‘Proverbi e non solo’: con questo titolo l’arte fumettistica di Fabio ‘Pixel’ Collinelli arriva alla galleria d’arte ‘A Casa di Paola’ a Forlimpopoli. La mostra, curata dallo stesso Pixel, inaugura in via Costa 22, oggi alle 15,30. Il cuore sarà la straordinaria reinterpretazione del celebre dipinto ‘Proverbi Fiamminghi’ di Pieter Bruegel il Vecchio. Questo capolavoro rinascimentale, noto anche come ‘Il mondo rovesciato’, sarà arricchito dalla visione unica di Pixel, che introduce un affascinante connubio tra la tradizione pittorica e la modernità digitale. Pixel propone altre rivisitazioni fumettistiche di due capolavori iconici: ‘Guernica’ di Picasso e ‘La colazione dei canottieri’ di Renoir. La scelta di adottare uno stile fumettistico per queste opere classiche si traduce in una nuova interpretazione visiva che rinnova e amplifica la potenza espressiva delle opere originali. La reinterpretazione in stile fumetto di ‘Guernica’ aggiunge un elemento di immediatezza e impatto, mentre la rivisitazione di Renoir offre uno sguardo giocoso e dinamico alla scena originale.

Sarà possibile ammirare le opere di Pixel fino al 25 febbraio, per poi spostarsi in sala Mario Bertozzi in rocca durante il periodo della Segavecchia. Aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, il sabato sia mattina che pomeriggio.

ma.bo.