Forlimpopoli, lotta alla zanzara

Dopo la segnalazione da parte della Regione Emilia Romagna di alcuni casi di West Nile nel territorio romagnolo si intensifica la lotta contro gli adulti di zanzara; nello specifico il Comune di Forlimpopoli ha emanato un’ordinanza dedicata agli organizzatori di manifestazioni serali all’aperto con molte persone, indicativamente almeno 200, di effettuare prima dell’evento adeguati trattamenti. Per l’esecuzione si prescrive di seguire le Linee guida indicate dalla Regione e di affidarsi a ditte specializzate. Gli organizzatori, inoltre, dovranno preoccuparsi di avvertire il pubblico dell’esecuzione almeno 48 ore prima, esponendo cartelli informativi con data e ora della disinfestazione. Sono tenuti a dare comunicazione preventiva anche all’Associazioni Romagnola Apicoltori e all’Associazione Forlivese Apicoltori per consentire di tutelare le arnie nei dintorni. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 ottobre. I trasgressori rischiano di andare incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 500,00 euro. Il testo completo dell’ordinanza può essere consultato sul sito dell’amministrazione comunale www.comune.forlimpopoli.fc.it.

Matteo Bondi