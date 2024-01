Forti precipitazioni, allerta arancione

Per la giornata di oggi è scattata l’allerta meteo emessa dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali di Arpaee, allerta che riguarda gran parte dell’Emilia-Romagna. Nel bollettino si legge, infatti, che "sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-orientale – l’orientale ovviamente è quello di cui fa parte anche il territorio forlivese –, che potranno generare nelle zone montane e collinari fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con occupazione delle zone di naturale espansione nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi, con interessamento degli argini".

Nel bollettino si specifica che sono previste anche "nevicate di debole o moderata intensità"; queste però sono "più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale". Inoltre, "sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica".

Nel dettaglio l’allerta maggiore in regione oggi per la criticità idraulica e per quella idrogeologica è in questo caso arancione (non rossa) e riguarda l’intero territorio della Romagna oltre e quello della pianura e delle colline bolognesi; altrove l’allerta è, inferiore (gialla).