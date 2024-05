"Forza Italia cresce". La spinta di Gasparri

"Faccio i miei migliori auguri a Gian Luca Zattini perché possa proseguire la sua opera di sindaco di Forlì con la saggezza e solidità che ha già dimostrato nel precedente mandato, anche grazie all’appoggio dei partiti della coalizione di centro-destra". Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, ha incontrato ieri pomeriggio la stampa presso il comitato del partito in piazza Saffi a Forlì, nel suo tour elettorale in Romagna a supporto dei candidati per le prossime elezioni europee e amministrative. "Quindi forza Zattini – prosegue – e faccio un appello a tutti i cittadini a esercitare il proprio diritto al voto e in particolare a dare fiducia a Forza Italia e alla sua visione europeista".

Erano presenti i candidati al Parlamento europeo Rosaria Tassinari e Bruno Molea, il sindaco Gian Luca Zattini, il capolista alle comunali Giuseppe Petetta e il coordinatore cittadino Joseph Catalano. "I nostri candidati esprimono i valori che portiamo avanti da sempre – precisa Gasparri – fin dalla nostra nascita, grazie alla visione del presidente Silvio Berlusconi. Sia Bruno Molea che Rosaria Tassinari porteranno in Europa le loro competenze e la forza delle nostre idee a sostegno delle richieste degli agricoltori e degli operatori economici del territorio".

"Siamo soddisfatti dell’atmosfera positiva che si respira nei confronti di Forza Italia – afferma Rosaria Tassinari –, con tante persone che si stanno dando da fare in questi ultimi giorni di campagna elettorale". L’obiettivo è quello di arrivare al 10%. "E questo risultato è possibile – precisa Bruno Molea –. Mi impegnerò per portare avanti la mia esperienza in ambito sportivo ed economico".

Il sindaco Zattini ha ringraziato Forza Italia per l’appoggio, "e in particolare Rosaria Tassinari per il suo lavoro a Roma nelle sua veste di parlamentare. È stata un importante riferimento per lavorare insieme al Governo ai tanti progetti che hanno riguardato la città di Forlì". "Ora tutti insieme per il rush finale – conclude l’ex ministro Gasparri –, allargando la base elettorale per confermare per un altro mandato Zattini, un sindaco capace e con l’esperienza giusta, un esponente civico in grado di lavorare bene a favore della comunità".

Gianni Bonali