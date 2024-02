Forza Italia si prepara: "Incontri con i cittadini"

Inizia per Forza Italia Forlì una stagione di incontri per andare ad ascoltare richieste e proposte dei portatori di interesse della città. A questo scopo sono stati inviati inviti alle associazioni di categoria e altre forme di associazionismo. "Siamo a disposizione della città di Forlì – dichiarano il coordinatore comunale, Joseph Catalano, e l’assessore, Giuseppe Petetta – e nei vari incontri che faremo con associazioni e gruppi di cittadini ascolteremo opinioni, tradizioni, saperi e approfondiremo i temi principali". Proposte che saranno la base di azione per continuare il lavoro a sostegno dell’amministrazione del sindaco Zattini. "Questo nuovo impegno di Forza Italia a Forlì – aggiunge l’onorevole Rosaria Tassinari – è frutto di un partito completamente rinnovato, animato da un nuovo entusiasmo di giovani e persone di esperienza. Lo dimostra il numeroso tesseramento e la grande partecipazione al congresso provinciale. Simpatizzanti e tesserati si riuniscono periodicamente per ascoltare e poi formare una lista competitiva, che sta ottenendo l’adesione di molti cittadini con ruoli importanti in città, fra cui diversi giovani entusiasti, il tutto per essere di pieno supporto al sindaco". A breve, sarà inaugurata la sede di Forza Italia nel centro storico. In questi giorni la responsabile regionale Seniores di Forza Italia dell’Emilia-Romagna, Gabriella Pezzuto, ha nominato Roberto Tassinari responsabile provinciale Seniores di Forlì-Cesena. Sposato, con una figlia e tre nipoti, già direttore operativo degli aeroporti di Verona, Brescia e Forlì, sta completando il mandato di rappresentante di quartiere di San Martino in Villafranca e Villafranca. "Ho aderito a Forza Italia fin dalla fondazione nel 1994 – racconta –, quando ero iscritto al Club Forza Italia Azzurra piloti. Per quattro anni mi sono occupato anche della documentazione per i bambini bielorussi, seguendoli anche nel trasporto in Italia". È la stessa presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia, l’onorevole Rosaria Tassinari (non sono parenti) a spiegare il ruolo dei ‘seniores’: "Far crescere il partito, restando fedeli ai valori liberali ed europeisti che Forza Italia vuole continuare a rappresentare, per mantenere salda la sua identità, stabilita da Silvio Berlusconi fin dal 1994, dunque da tutelare e da valorizzare pure in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".

Matteo Bondi