Forza Italia, Tassinari rilancia: "L’obiettivo è il 10% alle Europee"

Si è svolto ieri il congresso nazionale di Forza Italia che ha eletto Antonio Tajani come segretario del partito. Era presente anche una delegazione di Forlì-Cesena capeggiata dalla deputata Rosaria Tassinari (che è anche coordinatrice dell’Emilia-Romagna). "Oggi inizia un nuovo capitolo della storia di Forza Italia – ha esordito nel suo intervento al congresso Tassinari –. Sono certa che Antonio Tajani saprà tener fede ai valori e principi che hanno reso grande il nostro partito e guidarlo con successo nelle sfide future". Auspicando di impegnarsi tutti per l’ottenimento della "doppia cifra alle prossime elezioni europee".

La deputata ha poi toccato anche il tema dell’alluvione che ha colpito la regione nel maggio scorso. "In Emilia-Romagna abbiamo vissuto un momento davvero difficile, ma il governo ha dato una risposta immediata. Andremo a breve al voto in Emilia-Romagna, ci proporremo come centrodestra e come Forza Italia, con la nostra competenza, la nostra capacità, il nostro pragmatismo. Da Rimini a Piacenza, come in tutte le regioni italiane, vogliamo costruire quella grande casa dei moderati, tenendo sempre presenti quei valori di libertà e di giustizia che stiamo continuando a portare avanti. Vogliamo dare un futuro, una visione al nostro partito, e proseguire questo cammino sempre con il sole in tasca".

Rosaria Tassinari ha guidato il gruppo dei delegati della provincia di Forlì-Cesena: Giuseppe Bettini, Joseph Catalano, l’assessore forlivese Giuseppe Petetta, Raffaele Procicchiani, Luca Frassineti, l’ex sindaco di Cesenatico Roberto Buda. Nel consiglio nazionale, oltre ai parlamentari, ai consiglieri regionali e coordinatori provinciali entra anche l’assessore comunale di Forlì, Giuseppe Petetta, nell’elenco dei 20 eletti nella lista collegata ad Antonio Tajani.

ma. bo.