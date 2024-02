Foto, al via la mostra. Solitudini metropolitane

Domani alle 17 presso la sala Bertozzi, Rocca di Forlimpopoli, piazza Fratti, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica di Barbara Taglioni e Moreno Diana dal titolo ’Solitudini metropolitane’. L’esposizione sarà presentata da Verusca Piazza. Siamo sempre più connessi, più informati, più stimolati, ma esistenzialmente non ci sentiamo percepiti, non sentiamo di avere un senso in mezzo alla gente e ci ritroviamo sempre più soli. La mostra sarà visibile fino al 25 febbraio: venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.