Frana a Cusercoli, curiosità più che paura

Nei giorni scorsi a causa delle continue piogge, si è materializzata a Cusercoli, nel cosidetto Vallone sulla sponda orografica destra del Bidente, una frana che non ha creato per fortuna problemi, ma che anzi è persino diventata una attrazione. Infatti grazie ad alcuni ‘umarell’, il fotografo Albano Venturini è stato chiamato a immortalare appunto la frana che, secondo i più, raffigura le sembianze di un volto umano.

"Le frane in Romagna e da noi in Appennino – commenta Venturini – rimandano sempre a danni e preoccupazioni. Per fortuna in questo caso, invece, si ride. In effetti un volto umano si intravede, magari però non quello del defunto presidente del consiglio Berlusconi come qualche buontempone continua a ripetere".