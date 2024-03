Frane, arrivano dalla Regione 68mila euro

La Regione Emilia Romagna ha assegnato 68mila euro al Comune di Tredozio (nella foto la sindaca Simona Vietina) per il rifacimento di un muro di sostegno della scarpata a valle della strada comunale di Santa Maria in Castello e della messa in sicurezza del piano stradale. Si tratta dell’imbocco della strada comunale che parte da Tredozio, località Le Rivacce, per scollinare la valle del Tramazzo vicino a Santa Maria in Castello e scendere nella valle del Montone per arrivare a Rocca San Casciano. Tale strada è stata danneggiata fortemente dalle frane, conseguenti l’alluvione del maggio 2023. La strada in zona delle Rivacce, infatti, si trova sotto una rupe molto soggetta da sempre a frane. Anche in precedenza, nella stagione 2019-2020 si erano verificati numerosi episodi franosi. E proprio lungo la medesima strada si era verificato un distaccamento di materiale terroso e alberi che avevano invaso parzialmente la carreggiata, "con un dissesto importante", tra le località Valmezzi e Arpiula, "con spaccatura longitudinale e traslazione del tracciato stradale", tanto che l’amministrazione comunale aveva ordinato l’esecuzione di lavori di rimozione urgenti finalizzati alla riapertura dei tratti interclusi e facendo intervenire sul territorio i volontari della Protezione civile comunale impegnati in attività di monitoraggio e segnalazione delle criticità riscontrate. Attualmente con i fondi assegnati dalla Regione si potrà mettere in sicurezza la zona delle Rivacce, una viabilità comunale che mette in comunicazione due paesi e due vallate.

q.c.