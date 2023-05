Frane, si lavora coi fondi ministeriali Ieri visita di Bignami, Schlein e Conte

Il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami (foto sotto), accompagnato dalla senatrice Marta Farolfi e dal dirigente Roberto Petri, ha trascorso il pomeriggio nelle zone collinari isolate dalle frane. Con loro i sindaci di Casola e Brisighella e una rappresentanza di agricoltori di Coldiretti. Considerato che la linea ferroviaria Firenze-Faenza è interrotta tra Marradi e il capoluogo faentino, Bignami e Farolfi hanno utilizzato il carro-cantiere che il ministero ha messo a disposizione della popolazione. Così è stato possibile raggiungere due frazioni ancora isolate, San Cassiano e San Martino. Con questo mezzo le due popolazioni ricevono aiuti alimentari, le visite di medico, farmacista e assistenti sociali. Sempre il ministero alle Infrastrutture sta intervenendo per la rimozione di frane, il riassetto delle strade comunali via Bicocca e via Paglia e la ricostruzione di parte del ponte di via Ceparano. Il ministero sta valutando di posizionare sul Marzeno un ponte Bailey, mentre i rocciatori sono al lavoro sulla provinciale 302, Brisighellese Ravennate, per arrivare a un collegamento a senso unico alternato.

Nella mattinata di ieri la sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni ha poi accolto sui luoghi colpiti dall’alluvione l’onorevole e segretaria del Pd Elly Schlein, il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi, il presidente della Provincia Michele de Pascale, l’onorevole Ouidad Bakkali e il responsabile organizzazione del Pd nazionale Igor Taruffi. Il gruppo ha visitato Boncellino e poi il Palazzone e il Circolo Arci Guerrini di Villanova, una delle frazioni di Bagnacavallo più danneggiate.

Anche il presidente del M5S Giuseppe Conte ieri era nel Ravennate: è stato a Faenza, accolto dalla giunta comunale, e poi a Ravenna, dove ha incontrato il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale e ha visitato il centro di coordinamento soccorsi in Prefettura.

Infine ieri Potere al Popolo fa sapere di essere intervenuto fuori dalla Prefettura, dove si erano riuniti alcuni ’angeli del fango’ dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi in cui si chiedeva loro di farsi da parte per non intralciare il lavoro della Protezione civile. È intervenuta la portavoce di Potere al Popolo Marta Collot.