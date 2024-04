Fucchi: "Ecco il nostro punto di ascolto"

Sarà inaugurata questa mattina a Predappio, alle ore 11.30 in viale Matteotti 11, la sede del comitato elettorale della lista civica di centrosinistra ‘Predappio Futura’, guidata dalla candidata sindaca Monica Fucchi. Spiega l’aspirante alla poltrona di palazzo Varano: "La nostra sede sarà un punto di ascolto delle istanze del territorio e di incontri con cittadini, associazioni, rappresentanze di categorie, imprenditoriali e sindacali. Io sarò affiancata da candidati, sostenitori e rappresentanti delle forze politiche e civiche, che appoggiano il progetto Predappio Futura".

Aggiunge Monica Fucchi: "L’incontro offrirà anche l’occasione per condividere idee e proposte che stanno portando alla definizione del programma di governo del Comune per i prossimi cinque anni e che vede come punti cardine i valori di riferimento: democrazia, ambiente, inclusione, da cui l’acronimo ‘Dai’, che diventa anche il motto della lista. Inoltre, la sede elettorale dovrà essere la casa di tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro dei paesi e del territorio". Continua la candidata: "Ci piacerebbe mettere a frutto questo luogo e anche il periodo della campagna elettorale per realizzare un confronto aperto con persone, famiglie e organizzazioni, partendo dall’ascolto e dalla partecipazione. Per noi l’inclusione è fondamentale per guardare avanti con più forza, maggior sicurezza e fiducia. La Predappio futura nasce da tutti noi". La candidata sindaca Monica Fucchi, forlivese di 57 anni, da 24 insegna nelle scuole primarie di Fiumana e Predappio. La presentazione dei candidati consiglieri sarà fatta a giorni.

Ma a questo proposito anticipa Fucchi: "Siamo un gruppo compatto e che sta crescendo ad ogni incontro, un gruppo composto da persone rappresentative di tutte le realtà del territorio che unisce l’energia dei giovani all’esperienza di predappiesi che nel lavoro, nel volontariato e nell’amministrazione pubblica hanno dimostrato passione per il territorio, senso civico e capacità". Arriva poi una critica agli attuali amministratori di centrodestra guidati dal sindaco Roberto Canali: "Negli ultimi cinque anni hanno isolato il nostro Comune, sia nelle relazioni che nell’utilizzo dei fondi del Pnnr, quando invece occorrerebbe tornare ad investire sul territorio attraverso una programmazione di ampio respiro". Poi lo sguardo punta al futuro: "Il nostro obiettivo principale è quello di ripristinare una rete di ascolto e una visione a lungo termine, che nasca dall’analisi dei bisogni del territorio in termini sociali e di sviluppo".

Quinto Cappelli