’Funerali preparati’: originale compendio sulla sepoltura

Domani alle 18.30 nella libreria ‘Bauci Città’, in via Saffi 28 a Modigliana, si terrà la presentazione del libro ‘Funerali preparati’ di Marco Taddei e Michele Rocchetti, cui seguiranno i firmacopie e l’aperitivo. Come moderatrice e per la casa editrice Quinto Quarto sarà presente Maura Romeo. ‘Funerali preparati’ è un compendio sulla sepoltura e gli autori, importanti a livello nazionale nel settore del fumetto e dell’illustrazione, dopo numerose esplorazioni cimiteriali raccolgono le più svariate disposizioni post mortem di personaggi di ogni genere e alle ultime volontà si unisce la voce del cimitero che racconta la sua di storia. Il libro di 87 pagine al costo di 20 euro si chiude con un foglio/questionario dove ogni lettore potrà annotare le proprie disposizioni, magari da consegnare in vita ai parenti più prossimi.

Taddei, nato a Vasto nel 1979, è fumettista, sceneggiatore e scrittore, ama la scrittura e la comunicazione. È noto per essere tra l’altro l’autore di Anubi, fumetto vincitore del Premio Carlo Boscarato per il migliore fumetto al Treviso Comic Book Festival del 2016. Durante la pandemia nel 2020 è lo sceneggiatore del fumetto ‘Il battesimo del porco’, disegnato da Samuele Canestrari che, insieme alla moglie Noemi Gurioli, è proprietario della libreria ‘Bauci Città’. Rocchetti è illustratore e progettista grafico, nel 2012 conclude il master di primo livello Ars in Fabula in ‘Illustrazione per l’editoria’ presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Per Orecchio Acerbo, insieme a Taddei, ha pubblicato ‘La nave dei folli’ e ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Dal 29/03 al 01/04 la libreria ‘Bauci Città’ sarà il bookshop ufficiale al nuovo festival ‘Fumetti Futuri’ a Riccione.

Giancarlo Aulizio