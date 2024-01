Fuoco nel parcheggio: il rogo coinvolge cinque veicoli in sosta

Auto in fiamme ieri poco prima delle 15 nel parcheggio di fronte alla sede della Polstrada di viale Italia, nella zona tra Porta Schiavonia e via del Portonaccio. Secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, il rogo, originato da una prima vettura, s’è poi propagato ad altri 4 veicoli in sosta nella stessa area, chiamata, stando alla toponomastica, piazzale Operai delle Filande. In tutto quindi le auto danneggiate sono cinque. Lievemente ferita anche una persona, poi soccorsa dal personale sanitario. Sul posto la polizia per i rilievi di legge. In base a una prima ricostruzione, la scintilla dell’incendio si sarebbe innescata in modo autonomo da una macchina, per cause che sono al momento al vaglio degli inquirenti.