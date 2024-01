Furto di rame in azienda al Ronco, arrestato in flagranza un 55enne

È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione del Ronco un 55enne pluripregiudicato con l’accusa di ‘furto aggravato continuato di rame’. Il fatto è avvenuto lo scorso 15 gennaio in una nota azienda del Forlivese che era già stata vittima di furti analoghi; infatti pochi giorni prima – il 31 dicembre e il 4 gennaio – erano stati perpetrati nello stesso luogo altri due furti di cavi elettrici di rame per un danno di circa 8.000 euro, per i quali era stata presentata denuncia presso la Caserma Carabinieri del Ronco. I militari che fanno capo alla stazione del quartiere si sono subito attivati per le indagini, acquisendo anche immagini dalle telecamere installate nell’azienda, che avevano colto alcuni fotogrammi del furto.

Il 9 gennaio l’autore del furto era stato fermato dai carabinieri del Ronco nei pressi della ditta: verosimilmente l’uomo era in procinto di mettere a segno un nuovo colpo, ma mancava la flagranza. I militari, infatti, dopo aver constatato che la sua auto non presentava tracce di refurtiva, si sono limitati a identificarlo. In un secondo momento, si è appurato che in quella stessa serata aveva effettuato diversi passaggi a piedi nei pressi dell’edificio, forse per prepararsi al furto. La notte del 15 gennaio gli è stata ‘fatale’, infatti è scattato l’allarme della ditta e i carabinieri del Ronco sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il 55 enne che, in poco più di 2 ore, aveva già riempito il proprio veicolo con 2000 chili di rame per un valore complessivo di circa 5.000 euro.

A seguito di perquisizione personale e del mezzo di trasporto sono stati rinvenuti, in suo possesso, un coltello, arnesi da scasso e 240 cinturini da orologio nuovi marca ‘Martini Alviero 1ª classe’ ancora dotati di pellicole protettive del valore di circa 4.800 euro. Per questi rinvenimenti è stato denunciato per possesso di armi, possesso di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione. A seguito della successiva perquisizione presso la sua abitazione sono stati invece trovati 5 grammi di marijuana, per la quale è stato segnalato. Al termine delle formalità di rito e della convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.