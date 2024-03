Furto in banca, rubati 16mila euro

Blitz di banditi nella notte di lunedì scorso alla filiale di Villafranca della Bcc ravennate, forlivese e imolese, su via Lughese. I malviventi utilizzando un auto come ariete, ritrovata poi a circa un chilometro di distanza, sono riusciti a forzare il muro in maniera da asportare la cassa continua, che è piena di contanti. Quindi si sono dileguati nella notte con un bottino all’interno di questa cassaforte che si aggirerebbe sui 16mila euro. Sul posto è accorsa la polizia con la Volante, quindi sono state avviate dalla Squadra Mobile le indagini, che ha anche acquisito le immagini di alcune telecamere della zona.