Galeata, i primi 40 anni del Panificio Fantini

Il Comune di Galeata, in collaborazione con la Confartigianato di Forlì, riparte dalla valorizzazione delle attività produttive. Il sindaco Francesca Pondini, insieme al vicepresidente di Confartigianato Forlì Eraldo Cucchi, il vicesegretario Alberto Camporesi e la referente dell’alto Bidente Elena Zanetti, ha visitato il Panificio Fantini prima nel laboratorio di via Ugo La Alfa e poi nella rivendita di via IV Novembre. L’azienda, in cui operano 13 dipendenti, è stata fondata nel 1983 da Gilberto Fantini, che assieme alla moglie Milena Casamenti e al figlio Daniele porta avanti il lavoro, con passione e dedizione. "Un mestiere non facile quello del panificatore, – commentano i referenti dell’associazione – sia per gli orari, sia per la manualità necessaria a realizzare i numerosi prodotti dolci e salati, sfornati quotidianamente. Ma l’orgoglio per un’attività che ha tagliato il traguardo dei 40 anni, nonostante il Covid e l’impennata dei prezzi delle materie prime, e l’amore per il lavoro emergono chiaramente dalle parole dei tre imprenditori. Una storia di famiglia che guarda al futuro, un esempio di compiuto passaggio generazionale, premiato dai numerosi clienti".

La seconda azienda è stata l’Osteria di via Zannetti, che da qualche settimana ha cambiato gestione, con l’entrata dei giovani Efrem Andini e Blindar Illiri, che affiancano lo storico chef Marco Ami, mentre l’ultima realtà visitata è stata la fiorieria di Sara Milanesi, Clorofilla, attiva da 5 anni. "Come amministrazione saremo sempre attenti e cercheremo per quanto possibile – aggiunge il sindaco – di aiutare ed essere vicini ai piccoli e grandi imprenditori cercando di ridare fiducia ai giovani che credono nel paese. Non li faremo sentire soli di fronte alle sfide quotidiane che devono affrontare".

Oscar Bandini