Galeata, torna la Festa della Madonna dell’Umiltà

Cinque giorni a Galeata all’insegna della Festa della Madonna dell’Umiltà. La parrocchia di S. Pietro in Bosco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco Galeata, presenta un fitto calendario di iniziative tra sacro e profano che si svolgeranno da oggi al 7 agosto. Si inizia alle 20 nella chiesa della Madonna dell’Umiltà con rosario, catechesi e litanie; dalle 20 in via don Mambrini mercatino dei bambini, dell’artigianato e dei creativi. Alle 21 le semifinali del 2° torneo di calcetto per i ragazzi dai 9 ai 14 anni presso il Circolo Acli. Domani alle 21, in via IV novembre torna Galeata’s Got Talent, alla ricerca di talenti musicali e artistici nascosti, diretto dal maestro Endriu Passavanti.

Sabato alle 20 processione di traslazione dell’immagine della Madonna e catechesi del triduo; alle 21 concerto della Banda Comunale A. Albertini diretta dal maestro Massimo Bertaccini. Sempre alle 21 finali torneo di calcetto con special guest Alessandro Patacchini in arte ‘Jpata’. Domenica alle 11,15 messa solenne e alle 20 processione solenne tra i due borghi. Nel pomeriggio, invece, alle 16,30 ‘Laboratori di piccoli chef all’opera’ in piazza Palareti e via IV Novembre con il sostegno de ‘I parrucchieri di Tea e Antonio’ e gazebo Pro loco con piadina fritta. Alle 21 tombola piano bar con Endriu. Si chiude lunedì 7 alle 20 con la santa messa e il mercatino di beneficenza.

o.b.