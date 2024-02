Galeata, trasporti scolastici: cambia il regolamento

L’amministrazione comunale di Galeata mira a rafforzare il trasporto scolastico puntando anche a facilitare le iscrizioni degli studenti dalla Valle del Rabbi, in particolare Premilcuore e Predappio. Infatti, grazie alla collaborazione tra Comune e Asp san Vincenzo de’ Paoli, si sono già aperte le preiscrizioni al servizio di trasporto (le domande scadranno entro il 29 febbraio). "Si tratta di una vera e propria fase di censimento delle esigenze delle famiglie e dei ragazzi – commenta il sindaco Francesca Pondini anche nella sua veste di assessore al welfare – per capire modalità e gestione del servizio, sui numeri degli interessati e sulle linee da attivare sia per la scuola dell’obbligo che per le superiori, per il prossimo anno scolastico 2024-25 per gli alunni provenienti dalle campagne e dalle frazioni. Il costo del trasporto sarà sostenuto dal Comune grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e le linee saranno attivate con un numero minimo di iscritti in quanto non è previsto un servizio ‘porta a porta’ ma cercheremo di creare dei punti di raccolta. Cambieremo in tal senso anche il regolamento comunale datato al 2007 e per molti versi troppo restrittivo".

L’obiettivo principale dell’amministrazione è attivare nuove iscrizioni all’Istituto Professionale per l’Industria, l’Artigianato e il Made in Italy ‘Angelo Vassallo’ di Galeata che rappresenta infatti da molti anni, l’unica scuola secondaria di secondo grado del comprensorio forlivese e si configura anche come l’unico presidio scolastico per il proseguimento degli studi rivolto agli alunni residenti nelle vallate del Bidente e del Rabbi.

La scuola, istituita a Galeata nel 1962, è diventata, negli anni, il punto di riferimento per la sua capacità di rispondere alle esigenze delle aziende del territorio che ricercano costantemente tecnici specializzati nei settori della meccanica di precisione, della manutenzione e assistenza tecnica. "La scuola Vassallo ha necessità di interagire con tutti i soggetti, a partire dalla dirigente scolastica Maura Bernabei, che a qualsiasi livello si interessano di lavoro e sviluppo delle piccole realtà di montagna per proiettarsi verso il futuro con la specializzazione in Made in Italy - settore meccanica, rimanendo così aderente alle realtà aziendali di riferimento – conclude il sindaco – che nel corso degli anni hanno hanno sostenuto e continuano a sostenere l’Istituto che diploma ragazzi e anche ragazze pronte ad entrare subito nel mondo del lavoro". I moduli di preiscrizione per il trasporto scolastico si possono trovare sui siti: www.asp-sanvincenzodepaoli.it e www.comune.galeata.fc.it o allo Sportello unico dell’Asp in via Cenni 10 aperto lunedì ore 9,30-12,30 e mercoledì 10-13.

Oscar Bandini