Garavini, centrosinistra compatto ’Officina’: presto il candidato. E scende in campo Indipendenza

Mancano poco più di due mesi alle elezioni amministrative di Forlimpopoli e ai nastri di partenza, al momento, c’è solo la sindaca Milena Garavini che ha ritrovato il sostegno del suo partito, il Partito Democratico, e di tutta la coalizione di centrosinistra. Garavini sembra infatti aver risolto l’iniziale riluttanza di parte dei Dem a vederla ricandidata: è stato siglato un accordo politico con l’attuale presidente del consiglio comunale e suo principale oppositore, Enrico Monti. Inoltre, sembrerebbe, che la sindaca abbia anche ottenuto il sostegno della lista ‘Forlimpopoli la città che vorrei’, che nelle ultime due tornate elettorali aveva un proprio candidato sindaco, Paolo Liverani, ex presidente dei circoli Arci del forlivese, quindi, questa volta a sinistra della coalizione non dovrebbe esserci nessuno.

Officina Politica, il gruppo promosso dall’ex candidato sindaco e consigliere provinciale della Lega Nord, Gian Luca Zanoni, e dall’ex assessore all’ambiente in quota Verdi della giunta di Paolo Zoffoli dal 2004 al 2009, Stefano Raggi, dopo un paio di mesi di consultazioni e incontri, sembra essere giunto a una svolta e pronto a scendere in campo con una lista civica. "Trasversale dal punto di vista delle esperienze politiche di ognuno di noi - spiega Raggi -. Raccogliamo tutti coloro che non si riconoscono nell’amministrazione degli ultimi 5 anni". Chi sarà il candidato sindaco non è ancora dato sapere. Sembrerebbero almeno un paio i nomi sul tavolo, comunque un nome terzo rispetto a Zanoni e Raggi.

La Lega per Salvini Premier, che aveva raccolto un 31% alle scorse amministrative, non sembra intenzionata a scendere in campo con una lista contrassegnata dal proprio simbolo, così come non sono giunte voci di eventuali altre candidature di bandiera dai partiti del centrodestra. Si preannuncia così una corsa a due tra Garavini, sostenuta dal centrosinistra, e una lista civica di antigaraviniani?

Così sembrerebbe, anche se nelle ultime ore è arrivato un comunicato stampa da Indipendenza, movimento politico dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che preannuncia, per voce del suo coordinatore provinciale, Massimo Viroli, una possibile lista anche nella città artusiana. I contorni di tale candidatura sono al momento nebulosi ma si fa riferimento alle "tradizioni antichissime e nobili" del paese, ai "cittadini volenterosi e capaci che lo abitano" e alla necessità di un cambiamento, puntando sui giovani e sul rilancio dell’imagine della cittadina artusiana.

Matteo Bondi