Garavini e Montalti: campagna al rush finale

I candidati sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e Raffaele Montalti si sono fronteggiati sui temi caldi che riguardano il paese artusiano nell’ambito di due dibattiti pubblici. Il primo nella sala del Nuovo Piccolo Club e il secondo in via del Castello, di fianco alla rocca, promosso dal circolo Arci ‘I Bevitori longevi’. In entrambe le occasioni ad affiancarli c’erano due candidati consiglieri delle liste che li sostengono: ‘Forlimpopoli Futura’ per Garavini, ‘Forlimpopoli, la nostra città’ per Montalti. Oltre a proporre le proprie idee programmatiche, la sindaca e candidata ha sottolineato come "la nostra sia una lista di centrosinistra" sottintendendo come l’altra, per esclusione, debba essere considerata di centrodestra. Etichetta rispedita al mittente da Montalti: "Noi siamo una civica, nessuno di noi ha una tessera di partito", ribadendo come la lista sia espressione del lavoro svolto da Officina Politica, il laboratorio nato su impulso di vari cittadini di Forlimpopoli. Dal canto suo Montalti si è detto stupito "di vedere candidata Garavini, visto che è stata messa in discussione dal suo stesso Partito Democratico". La candidata sindaca ha ribadito come "la discussione interna al partito ha portato al sostegno, non solo del Pd, ma anche dei socialisti, della lista ‘Forlimpopoli, la città che vorrei’, di esponenti di area mazziniana e tanti provenienti dal mondo civico". Ieri si è svolta la festa di fine campagna elettorale per ‘Forlimpopoli, la nostra città’, mentre la chiusura per ‘Forlimpopoli Futura’ è stasera alle 20, con il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale.

Matteo Bondi