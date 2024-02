Gemellaggio con Savignac

Sarà presentato oggi a Premilcuore, alle 15.30 nella sala Ricci del Centro visita del Parco nazionale, ’Il Gemellaggio di Premilcuore con Savignac. Prospettive e aspettative’. Si tratta del comune francese che si trova nella regione della Nuova Acquitania, a sua volta gemellata con l’Emilia Romagna, distante 66 km da Bordeaux. Introdurrà l’incontro la sindaca Ursula Valmori, cui seguirà la relazione di Centurio Frignani, segretario dell’Associazione italiana del consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – Federazione Emilia-Romagna (info: 0543.975428-29 e cultura@comune.galeata.fc.it). Anticipa la sindaca Valmori: "Abbiamo intrapreso il percorso del gemellaggio, grazie ai primi contatti che ci ha fornito l’Associazione Aiccre. I due comuni potranno sviluppare scambi culturali, fra gli alunni delle scuole e nel settore turistico. Savignac, infatti, ha caratteristiche molto simili a Premilcuore. Entrambi hanno una popolazione di circa 700 abitanti, si trovano all’interno di parchi naturali e in un ambiente collinare e montano, con grandi potenzialità turistiche e ambientali". Una delegazione di Savignac, guidata dalla sindaca Chantal Grant, arriverà a Premilcuore per una cerimonia pubblica sabato 9 marzo. Entro l’estate, una delegazione di Premilcuore andrà a Savignac per ricambiare la visita.

q.c.