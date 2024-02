‘Ginger & Fred’: al Fabbri il capolavoro di Fellini

Grande è l’attesa per lo spettacolo ‘Ginger & Fred’, capolavoro di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli, portato in teatro per la prima volta con adattamento e regia di Monica Guerritore che è anche interprete assieme a Massimiliano Vado. Coi due interpreti è presente anche una compagnia di 10 attori (Alessandro Di Somma, Mara Gentile, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini, Claudio Vanni). Lo spettacolo sarà rappresentato in via eccezionale in due turni domani alle 16 e alle 21 (annullato l’Incontro con gli artisti al Ridotto) e domenica alle ore 16. Il testo narra la storia di due ex ballerini Amelia Bonetti (in arte Ginger) e Pippo Botticella (Fred) invitati a partecipare ad uno show natalizio in una televisione privata. I due ballerini accettano con piacere. La sera dello show si trovano in una piazza deserta davanti ad un albergo in cui è andata via la luce e sono assieme ad un gruppo di sosia con cui pensano inizialmente di non avere nulla in comune. Poi nella notte, con un pubblico in platea e il presentatore che tratta gli attori come bestie ammaestrate, tutti i compagni di questa avventura attireranno il pubblico con la realtà delle loro vite . Tutto questo in un clima comico e tragico al tempo stesso. I sosia sono un’umanità minore che si rispecchia nella televisione assumendone parole e aspetto.

"Non ci sono buoni e cattivi – scrive la Guerritore – Pippo e Amelia, Ginger e Fred, inizialmente fuori posto in quel gruppo di gente che assomiglia a qualcun altro, sono anche loro di seconda mano: ballano su passi creati da altri’ Ma questo non è sufficiente perchè per Ginger e Fred la vera bellezza è la magia del palco. Biglietti: da 27 euro; online su Vivaticket. Info: 0543.26355 – accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci