Giochi da tavolo per crescere. Via al progetto ’Cards Face up’

Sostenere la socializzazione e incoraggiare il confronto tra i ragazzi attraverso il gioco: questo è l’obiettivo di ‘Cards Face Up - Scopri le tue carte’, il progetto organizzato dall’Aps forlivese Un’Altra Storia, realizzato grazie al sostegno del Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Si tratta di un progetto dedicato agli adolescenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che saranno incoraggiati, nel corso degli incontri, a scoprirsi e ad interagire, ritrovando il contatto personale, oggi reso sempre più difficile dall’imperante presenza degli smartphone e della tecnologia.

Per raggiungere tale obiettivo, verranno utilizzati alcuni giochi da tavolo, che saranno gli strumenti per sviluppare importanti abilità sociali come l’empatia, il pensiero critico, l’ascolto attivo, la capacità di negoziazione e compromesso, la gestione del conflitto e la creatività. Le attività del progetto si svolgeranno a partire da martedì 10 settembre, per sei settimane, dalle 17 alle 19, presso la Fabbrica delle Candele in viale Salinatore 30. Giovedì 5 settembre alle 20.30, sempre presso la Fabbrica delle Candele, si terrà un incontro di presentazione del progetto.

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita per i ragazzi, previa iscrizione, necessaria per poter pianificare al meglio le attività. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338.6650737 o scrivere all’indirizzo unaltrastoria. aps@gmail.com.

v. r.