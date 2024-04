Giornata della Terra, eventi a Bertinoro

In occasione della giornata internazionale della Terra, che si celebrerà il prossimo 22 aprile, il Comune di Bertinoro ha programmato quattro giorni di eventi per sensibilizzare sul tema giovani e meno giovani. "Una giornata che celebriamo sin dal primo anno di insediamento – ricorda la sindaca Gessica Allegni (nella foto un’immagine di un’iniziativa alla rocca) – con tanti riscontri positivi nell’ambito della partecipazione soprattutto delle giovani generazioni".

Il tema dominante sarà la lotta allo spreco. Si parte venerdì 19 alle 20.30 alla Ca’ de Bè con una cena esperienziale con spettacolo dedicata alle erbe spontanee del territorio. Sabato 20 alle 15.30 si svolgerà una caccia al tesoro ‘naturale’ per ragazzi dai 4 ai 12 anni. "Molte iniziative sono organizzate in collaborazione con varie associazioni del territorio – spiega l’assessora al verde, Sara Londrillo – e queste prime due vedono la partecipazione di AnimaSole".

Promossa da Uisp, invece, l’Albana Urban Trail che si svolgerà domenica 21 aprile a partire dalle 9 al parcheggio di via Badia. Una passeggiata di circa 6 km tra le vigne con tre soste di approfondimento. "Un percorso inclusivo – spiega la sindaca –, grazie all’aiuto di associazioni come Scout e protezione civile le varie tappe, tra cui anche l’ultima che prevede la degustazione dell’albana, potranno essere raggiunte anche dai disabili".

Momenti clou della manifestazione saranno gli incontri di sabato pomeriggio con Andrea Segrè e Lucia Cuffaro. Alle 14.30 nel palazzo comunale si terrà l’incontro ‘Le sentinelle dello spreco: risultati e sviluppi del progetto sprecometro’ con il professor Andrea Segrè. Il progetto, voluto dal Comune e promosso da Alea, ha l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare domestico e, di conseguenza, i costi associati alla gestione dei rifiuti. La fase sperimentale del progetto è attualmente portata avanti da tre classi medie di Bertinoro. Segrè è fondatore di Last Minute Market, ideatore della campagna Zero Spreco e direttore scientifico dell’Osservatorio Waste Watcher.

A seguire, sempre nel palazzo comunale, si terrà il workshop con Lucia Cuffaro ‘Meno è meglio: autoproduzione per una cosmesi naturale e igiene personale zero waste’. Scrittrice e divulgatrice di autoproduzione e pratiche ecologiche, autrice di blog, ospite fissa di popolari programmi come ‘Unomattina in famiglia’, Lucia Cuffaro si impegna per diffondere la cultura della riduzione degli sprechi.

Le iniziative della Giornata della Terra si concluderanno, idealmente, lunedì 22 aprile con una serie di attività didattiche che coinvolgeranno le scuole di Bertinoro, Santa Maria Nuova e Fratta Terme. Il programma completo su visitbertinoro.it.