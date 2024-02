Giorno del ricordo, la testimonianza domani di Bruno Stipcevich in sala Versari

In occasione del ‘Giorno del Ricordo’, il Comune di Meldola ha organizzato per la serata di domani, con inizio alle 20.30 presso la Sala Versari (piazza Orsini 12), un incontro pubblico con un ospite speciale. Dopo i saluti del sindaco Roberto Cavallucci e dell’assessore alla cultura Michele Drudi, è prevista infatti la testimonianza portata dal meldolese Bruno Stipcevich, nato a Zara nel 1939, custode della memoria di avvenimenti tragici che hanno segnato la storia d’Italia e dei Paesi della ex Jugoslavia.

La storia di Stipcevich è una testimonianza emblematica dei drammatici avvenimenti che hanno riguardato il confine orientale e l’Alto Adriatico nel Novecento, ed è stata da lui raccolta qualche anno fa in un opuscolo intitolato ‘Per non dimenticare e per amore della verità’. Nel corso della serata, sarà anche proiettato un documentario intitolato ‘Arcipelago Foibe. Istria, il diritto alla memoria’.

o. b.