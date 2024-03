Giovani imprenditori, il progetto: "Favoriamo le start up digitali"

Nuovo innovativo progetto a favore dell’imprenditorialità giovanile nel territorio di Forlì. Il Comune e la Camera di Commercio della Romagna hanno portato a termine ’Forlì Innovation Hub, un’ intesa per un protocollo a supporto della creazione di imprese, in particolare start up digitali all’avanguardia. "La capacità di fare squadra tra le istituzioni del territorio è la prima dimostrazione di ciò che vogliamo costruire. Siamo una città universitaria, abbiamo bisogno – spiega Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì – di creare le condizioni perché questi ragazzi abbiano possibilità di crescere e rinnovarsi. Solo nuove imprese possono creare le basi per una città viva, attrattiva e pronta alle nuove sfide del futuro. Per questo vogliamo essere presenti in questi scenari e dare possibilità a chi vuol sviluppare le proprie idee di trovare nel nostro territorio uno spazio accogliente e funzionale".

Il percorso, partito già con l’iniziativa Hub@Fo, punta a far nascere nuove imprese giovanili grazie ad un mix di formazione e incontro con gli attori del territorio e che, a partire dalla associazioni di categoria, offre supporto e servizi. "Abbiamo nella nostra mission lo sviluppo delle imprese del territorio, motivo per cui abbiamo accettato – sottolinea Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna – di buon grado questo protocollo. Diamo la possibilità ai giovani di esprimere il loro talento e le loro passioni. Lo scopo di questa nostra iniziativa su cui vogliamo scommettere è proprio puntare sui giovani". Altro elemento chiave è la creazione di luoghi della comunità che possano fungere da spazi di innovazione per dare i primi passi alle startup. Alla sede già attiva dell’ex asilo Santarelli di via Caterina Sforza 45 verrà aggiunta, entro il 2026, la nuova Sala della Borsa forlivese.

"Stiamo riprogettando – prosegue Battistini – la Sala della Borsa per realizzare uno spazio che abbia un ruolo nella vita del centro storico, un angolo della piazza che possa ospitare un team di giovani per sviluppare progetti sul tema delle tecnologie digitali in collaborazione con Università, scuole, associazioni e amministrazione comunale". "La collaborazione con la Camera di Commercio su basa sull’essere, il primo, l’ente più prossimo alle persone, e il secondo l’ente più prossimo alle imprese. Un posizionamento – conclude infine Paola Casara, assessore comunale alle Politiche per l’Impresa e Giovanili – che apre e facilita percorsi di innovazione, laboratori esperienziali e partnership con realtà esistenti. L’obiettivo è disegnare un modello di supporto alle startup che faccia leva sulle specializzazioni presenti nel territorio con priorità alla transizione verde e digitale".

Sergio Tomaselli