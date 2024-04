‘Giovani in-formati’, iscrizioni entro oggi

‘Giovani in-formati’ è il titolo dell’evento organizzato da Agesci e Azione Cattolica domenica 21 aprile dalle 16 alle 20 con workshop tematici, laboratori, momenti di confronto ed ascolto. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni ed è possibile iscriversi entro oggi su http://bit.ly/3x2c1Oy esprimendo due preferenze (una prima e una seconda scelta), poiché i gruppi tematici hanno un numero limitato di posti. L’iniziativa è un momento di riflessione e di approfondimento in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno a Forlì l’8 e il 9 giugno.

"Le due associazioni – spiega Edoardo Russo (foto), già presidente dell’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro – hanno scelto di investire in momenti laboratoriali che possano aiutare i giovani a formare il proprio pensiero critico e ad aumentare e accrescere il desiderio di informarsi e di sentirsi protagonisti attivi di questo momento importante per le nostre comunità e i nostri territori". I vari gruppi verteranno su lavoro, ambiente, rigenerazione urbana, politiche di inclusione, cultura ed intrattenimento, istruzione. "I temi dei workshop – prosegue Russo – verranno scelti e pensati direttamente da giovani per i giovani, che saranno stimolati da interventi di esperti del territorio così che possano accompagnare i gruppi di lavoro ad elaborare un confronto e una restituzione di ciò che i giovani pensano e che gli sta a cuore di fronte alle liste che concorreranno alle elezioni per la città di Forlì".

Il ritrovo dei partecipanti sarà direttamente nel luogo del workshop che sarà successivamente comunicato via email. In salone comunale, poi, si svolgerà un momento comune con tutti per la restituzione dei workshop e un confronto con le liste che parteciperanno alle elezioni amministrative. "Sarà dunque non un pomeriggio in cui i giovani scopriranno chi votare – sottolinea Russo – ma un momento di lancio e rilancio per generare in ciascuno il desiderio di approfondire e continuare ad interessarsi attivamente verso le amministrative locali e verso il territorio che abitiamo". Info: Federica (348 845 2917) o Samuele (340 456 7279).

Alessandro Rondoni