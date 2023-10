Giovanni Bissoni attento all’ambiente e promotore dell’Irst

Giovanni Bissoni è stato un amico, un uomo di spessore e uno straordinario amministratore. Ha dedicato la sua vita alla collettività e in particolare alla sanità pubblica. Architetto, fu sindaco giovanissimo in una stagione irripetibile nella quale l’urbanistica nel suo significato più nobile ed alto era attuata dai Comuni nell’interesse pubblico, del quale fu interprete rigoroso. Grazie alla sua intuizione, il Comune di Cesenatico ha realizzato il ‘Parco di Levante’, ancora oggi polmone verde della città. Riuscì nell’epica impresa di fermare la cementificazione in programma. Tra gli altri numerosissimi sui impegni è stato tra i fondatori del comitato scientifico della Fondazione Maratona Alzheimer, alla quale ha lasciato un importante eredità per il centro studi. Con umiltà ed empatia ha portato avanti la sua visione su come far crescere un servizio sanitario e sociale per tutti, intuendo e mettendo in pratica la stretta relazione tra l’ambiente e la salute. I Verdi sono orgogliosi di aver condiviso con lui in Regione la sua attività riformatrice in campo sanitario. Alla famigliale nostre più profonde condoglianze.

Maria Grazia Creta

e Sauro Turroni, Europa

Verde Forlì-Cesena

***

A Cesenatico, insieme a tanti, ho partecipato all’ultimo saluto all’amico Giovanni Bissoni, grande amministratore e difensore della sanità pubblica e universalistica. Un uomo straordinario, che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’Irst di Meldola e che in questi ultimi anni ho avuto il privilegio di frequentare. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città di Meldola il più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene. Ciao Giovanni.

Roberto Cavallucci

sindaco di Meldola