Gli scatti di Silvia. Camporesi in mostra fino al 20 luglio

È visitabile fino al 20 luglio presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì l’esposizione ’Fragile Sublime’, promossa dalla Fondazione Dino Zoli e prodotta dall’azienda Dino Zoli Textile, che restituisce parte del lavoro dedicato dall’artista Silvia Camporesi al tema dell’alluvione e del dissesto idrogeologico con i 12 scatti inediti dedicati al parco urbano, in ideale continuità con la mostra ’Romagna sfigurata’, visitabile in contemporanea a Forlì, presso la Sala del Monte di Pietà. La Fondazione Dino Zoli è aperta al pubblico da martedì a giovedì con orario 9.30-12.30, venerdì, sabato e domenica ore 9.30-12.30 e 16.30-19.30, chiuso lunedì e festivi; 2 Giugno chiuso. Ingresso libero. Per informazioni: 0543.755770, info@fondazionedinozoli.com, www.fondazionedinozoli.com .