’Gli uomini pesce’,. Wu Ming 1 presenta l’ultimo romanzo

Oggi alle 17,30 lo scrittore Wu Ming 1 presenterà il suo libro ’Gli uomini pesce’, pubblicato di recente per le edizioni Einaudi. L’evento, a ingresso libero (con possibilità di aperitivo su richiesta), si terrà all’interno del Collegino Grifoni, villino liberty in via San Pellegrino Laziosi 38. L’ultima fatica narrativa di Wu Ming 1 è ambientata nel Delta del Po e vuole essere ‘un omaggio al Grande Fiume e alle sue terre’. La narrazione comincia nella torrida estate del 2022, quando ‘la morte di Ilario Nevi, partigiano, artista, intellettuale ferrarese di fama nazionale, scoperchia un segreto mantenuto per quasi cent’anni, attraverso le tragedie del Novecento e gli sconvolgimenti del nuovo millennio’. Dialoga con l’autore Anna Luisa Santinelli. Iniziativa a cura della libreria Ubik di Forlì.