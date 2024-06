‘Gotti’, ecco l’ultima puntata . Bando valido, gestione alla Libertas

La lunga telenovela legata all’assegnazione dello storico campo di atletica leggera ‘Carlo Gotti’ di via Campo di Marte ormai è giunta al termine. Il Consiglio di Stato ha infatti emesso la sentenza che assegna l’impianto cittadino alla gestione della Libertas, la società spotiva nata pochi anni fa ma subito attivissima, togliendolo quindi di fatto all’Edera, il sodalizio da sempre a capo del ‘Gotti’, ribaltando il giudizio del Tar a cui aveva fatto ricorso in prima istanza l’Edera stessa dopo aver perso la propria ‘corsa’ nella partecipazione al bando comunale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata due giorni fa, ha dato ragione al Comune di Forlì, non avendo ritenuto applicabile la proroga – prevista dalla legge nel Decreto Milleproroghe – perché il bando dell’amministrazione era stato emanato prima della legge proroga e perché la concessione non era scaduta alla data di entrata in vigore del Milleproroghe soltanto per una cosiddetta ‘proroga tecnica’.

"Parimenti i giudici amministrativi di ultima istanza – si legge in un comunicato a sua volta della Libertas, la società che aveva vinto il bando del Comune per l’assegnazione della gestione, poi ‘sospeso’ dal Tar – hanno dichiarato totalmente infondate anche tutte le altre contestazioni che Edera Forlì aveva mosso nei confronti dell’azione amministrativa comunale: nessun conflitto di interessi in capo alla presidente della Libertas Atletica Forlì (Sara Samorì) per il ruolo allora di consigliere comunale e piena legittimità nell’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica che avevano visto una bocciatura della proposta dell’Edera. Infine piena capacità del raggruppamento Libertas anche dal punto di vista operativo per le esperienze gestionali maturate con la SportCity".

Il punto di vista del raggruppamento vincitore del bando viene espresso ulteriormente dall’avvocato Christian Zovico, del foro di Vicenza, che da tre anni assiste Libertas Atletica Forlì nel lungo conflitto con l’Edera appunto per le varie questioni legate alla gestione del Gotti, prima per la gara di assegnazione, poi per i vari ricorsi. "Già lo scorso anno – spiega il legale veneto – avevamo espresso un forte scetticismo per come il Tar di Bologna in tutte le sue decisioni dell’epoca, a prescindere da qualsiasi circostanza, avesse scelto di premiare indistintamente tutti i gestori di impianti con la proroga legale di fine 2022. Al Comune di Forlì avevamo di fatto intimato di proporre l’appello al Consiglio di Stato, proprio per gli stessi motivi con i quali ora il Consiglio di Stato ha dato pienamente ragione all’azione amministrativa municipale".

I giudici amministrativi di secondo grado hanno riconosciuto come vi fosse una gara ampiamente in corso di svolgimento ed Edera avesse rinunciato implicitamente alla proroga legale dettata dal Milleproroghe col deposito della domanda di partecipazione nove giorni dopo la sua entrata in vigore. "La decisione in appello riconosce – conclude l’avvocato Zovico – come il ricorso al Tar dell’Edera fosse maturato solo a seguito dell’esito del bando nel quale la commissione aveva giudicato molto positivamente il progetto di gestione di Libertas e aveva bocciato la loro domanda".

L’Edera, quale parte soccombente, è stata anche condannata al doppio pagamento delle spese dei due gradi di giudizio,