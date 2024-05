Gran Premio Città di Predappio, Juniores in gara per l'ultima tappa, chiusure viabilità e percorsi da seguire

Predappio domani ospita l’ultima fase e traguardo della gara ciclistica in linea, per la categoria Juniores, ‘Gran Premio Città di Predappio – Memorial Monica Bandini’. La corsa partirà da Faenza e raggiungerà Predappio, passando da San Lorenzo in Noceto. Raggiunto il capoluogo, gli atleti saranno impegnati per tre volte nella salita San Demetrio – Strada della Fusa – Rocca delle Caminate, con conseguente discesa lungo i tornanti della strada provinciale. Gli orari delle chiusure sono indicativi e dipenderanno dall’andatura della gara. Tra le 15 e le 15.30 interrotta la viabilità tra Predappio e San Lorenzo; fra le 15.30 e le 16.30 interrotta la viabilità a Predappio tra piazza Sant’Antonio e l’incrocio strada Rocca delle Caminate, al passaggio dei ciclisti. Tra le 15.30 e le 16.30 interrotta la viabilità su via San Demetrio – via Piola – Fusa fino a Rocca delle Caminate. Dalle 10 alle 18, parte di viale Matteotti sarà chiusa al traffico, che verrà deviato su via Gorizia e via IV Novembre.